Blumen pflanzen fürs Musikfest

Mehr als 1000 Blumen haben Dorfbewohner und Flüchtlinge am Mittwochnachmittag in Haidgau gepflanzt. Sie werden zum Kreismusikfest vom 30. Mai bis 3. Juni den Ort noch schöner machen.

„Die Blumen sind ein Symbol für die Bürger, die bei diesem Fest überall dabei sind“, sagt Ortsvorsteherin Ernestina Frick, die die Aktion ins Leben gerufen und am Mittwoch natürlich auch selbst mitgeholfen hat. Wie auch weitere Frauen aus dem Ort – und etwa zehn Afrikaner aus Kamerun, Togo und Eritrea, die zum Teil erst seit wenigen Tagen in Haidgau als Flüchtlinge wohnen. Ihre Bereitschaft hat alle ganz besonders gefreut.

Die Beete wurden entlang des Wegs angelegt, die der Festumzug am 3. Juni nehmen wird. Die Blumen wurden bereits vor geraumer Zeit als kleine Pflanzen gekauft. Die städtische Gärtnerei im Bauhof Bad Wurzach hat sie seitdem gut gepflegt. Haidgauerinnen haben sie zwischendurch in Töpfe gesetzt. Am Mittwoch wurde nun mit viel Fleiß gemäht, umgegraben, eingepflanzt, gewässert.

Dass so viele Menschen mithelfen, dass das Fest ein Erfolg wird, freut die Ortsvorsteherin. Ob beim Zeltaufbau am Ortseingang aus Richtung Mennisweiler, beim Bau von Festwagen, beim Gestalten von Fußgruppen, beim Kleidernähen und nun eben beim Blumenpflanzen: Viele Haidgauer packen freiwillig mit an. „Viele haben auch extra ihre Gärten nochmal gerichtet und sogar die Häuser frisch gestrichen“, berichtet Ernestina Frick stolz.

„Das“, so sagt sie, „ist auch der Sinn eines solchen Fests: die Gemeinsamkeit. Ohne den Gemeinschaftssinn über Generationen hinweg könnten wir ja heute auch nicht das 125-jährige Bestehen der Musikkapelle feiern.“

Und gerade die Musik bringe die Menschen in Freud und Leid zusammen. „Was die Musiker so der Gesellschaft über Jahre gegeben haben, das bekommen sie nun von den Bürgern durch deren Mitarbeit zurück“, sagt die Ortsvorsteherin.

„Einige Frauen haben sich auch bereit erklärt, die Beete in den kommenden Woche zu pflegen. So haben wir alle vom Kreismusikfest noch länger etwas“, freut sich Ernestina Frick.

Kommenden Mittwoch, 30. Mai, beginnt das Fest mit dem „Festauftakt in Tracht“ mit der Musikkapelle Diepoldshofen und den „Lederrebellen“. Am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), ist Familientag, und abends heißt es „Böhmisch klingt guat“. Die Kölner Kultband Höhner kommt zusammen mit Ross Antony, Sarah Jane Scott, Julian David und Anni Perka am Freitag. Brass’n’Pop steht am Samstagabend auf dem Programm, ehe das Fest am Sonntag mit Gesamtchor und Festumzug seinen Höhepunkt erleben wird.

Vorverkaufsstellen sind Aßfalg Instrumentenbau, Haidgau, Schneiders Backstube, Haidgau, Gasthaus Engel, Haidgau, Musik Hohl, Bad Wurzach, Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit den Filialen in Bad Wurzach und Bad Waldsee, Musikhaus Lange, Ravensburg, und Bäckerei Hoh, Bergatreute.