Blumen, Grauhörnchen und Pelikane im St.-James-Park

Bereits seit 25 Jahren veranstaltet die Werkrealschule Bad Wurzach eine Studienfahrt mit Jugendlichen der Klassen 9 und 10 nach London. So auch in diesem März.

Um an der Studienfahrt teilnehmen zu können, besuchten alle Teilnehmer einen am Nachmittag stattfindenden Vorbereitungskurs im ersten Schulhalbjahr und hielten ein Referat in London. Über die Reise schrieben die Schülerreporter Stefanie Santos-Ströbele und Miguel Kollmus einen Bericht, den die SZ in leicht gekürzter Form wiedergibt.

„Die 18 erfolgreichen Kursabsolventen flogen von Stuttgart nach London-Heathrow. Von dort ging es in unser Hotel und gleich darauf in die Innenstadt. Als erstes kamen wir am Parliament Square vorbei, wo wir den Elisabeth Tower (im Volksmund Big Ben genannt) leider nur mit Baugerüst verhüllt sahen.

Danach ging es zum Horse Guards Parade, in den St.-James-Park, wo uns neben der Blumenpracht vor allem die Grauhörnchen und Pelikane gefielen, und zum Buckingham Palace. Die Fahne am Palast signalisierte uns, dass die Königin da war.

Am nächsten Morgen besuchten wir das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Später erklommen wir, gestärkt durch Fish and Chips, die 311 Stufen des ,Monuments’, der größten freistehenden Steinsäule der Welt, die an der Stelle errichtet wurde, wo im Jahre 1666 das große Feuer ausbrach, dem fast ganz London zum Opfer fiel. Wer bis hinauf kam, erhielt eine Urkunde. Über die London Bridge gelangten wir zum südlichen Themseufer, wo wir uns die Installationen in der Tate Modern Gallery anschauten. Im größten Spielwarengeschäft der Stadt gefielen uns die Zaubershows und Mitmachaktionen.

Am dritten Tag stand der Tower of London auf unserer Programmliste. Die spektakuläre ehemalige Wasserburg war für alle beeindruckend. Direkt daneben konnten wir auch schon die Tower Bridge erkennen. Dann kam die Bahnfahrt durch die Docklands nach Greenwich zum Nullmeridian. Dort besuchten wir das Queens House mit dem schönsten Treppenhaus Großbritanniens. Abschluss des Tages war die Fahrt im „London Eye“, einem der größten Riesenräder der Welt.

Am Donnerstag konnten wir im Hyde Park einen Aufmarsch der Horse Guards bestaunen. Weiter ging es mit dem Natural History Museum, wo uns die Dinosaurierabteilung und das Erdbebenzimmer gefielen. Anschließend genoss unsere Gruppe eine großartige Führung unserer Schulleiterin Julia Kiebler durch die National Gallery. Am Nachmittag hatten wir noch ausreichend Gelegenheit, unsere letzten englischen Pfund in Souvenirs und Klamotten anzulegen.

Am Freitag ging es dann wieder über Heathrow und Stuttgart zurück nach Bad Wurzach.