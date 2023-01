BlöZinger bringt österreichischen Schmäh nach Bad Wurzach-Dietmanns

Das Kabarettduo BlöZinger ist am Samstag, 14. Januar, um 20.30 Uhr im Gasthaus Adler in Bad Wurzach-Dietmanns zu Gast. Das Kabarett aus Österreich (Foto: Otto Reiter), geadelt mit den Deutschen Kleinkunstpreis 2019, zieht in seinem Programm „bis morgen“ sein Publikum hinein in den absurd witzigen Kosmos ihres Bühnenschaffens, das gespickt ist mit schauspielerischer Raffinesse, skurrilem Humor und selbstverständlich einem gerüttelt Maß an österreichischem Schmäh. Der Eintritt kostet 25 Euro.