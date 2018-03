Blitzerstandorte: „Tabuzonen gibt es keine“

Darf ein Blitzgerät in einer Kapelle stehen? Ja, sagt das Landratsamt Ravensburg. „Tabuzonen gibt es keine.“

Ein SZ-Leser hatte sich kürzlich in einer E-Mail darüber beschwert, dass aus der kleinen Kapelle in Iggenau, an der B 465 von Bad Wurzach nach Unterschwarzach, heraus „geblitzt“ wurde. Er habe das kaum glauben können, schilderte er seine Überraschung, und sei extra nochmal umgekehrt, um das zu überprüfen. „Ich frage mich ernsthaft, ob es sein muss, dass eine Geschwindigkeitsmessung im Kirchenraum der Kapelle platziert wird oder ob das nicht pietätlos ist?“

Er vermutete, dass „die neue, teure Technik vom Regen geschützt werden“ sollte. Trotzdem blieb für ihn die Frage, ob es nicht Richtlinien gebe, wo ein „Blitzer“ aufgestellt werden darf und wo nicht.

„Wegen des Regens“

Die Geschwindigkeitsmessung an jenem Tag war vom Landratsamt Ravensburg ausgegangen. Dessen Pressesprecher Franz Hirth bestätigt auf SZ-Anfrage, dass das Blitzgerät in der Kapelle aufgestellt worden war. „Allerdings nicht zum Zweck der Tarnung“, betont er, „sondern wegen des Regens.“ Das Landratsamt werde für die Zukunft aber alternative Standorte prüfen, signalisiert er Verständnis für die Verwunderung des SZ-Lesers und sicherlich auch anderer Autofahrer.

Der Standort sei aber rechtlich in Ordnung. „Spezielle Tabuzonen“ gebe es beim Aufstellen der Geräte nicht. Technisch bedingt ist ihr Einsatzbereich 0,5 bis 4,0 Meter von der Straße entfernt.

Der Landkreis ist mit drei mobilen Messgeräten in seinem Einsatzbereich unterwegs. Der umfasst dabei nicht den gesamten Landkreis, wie Hirth erklärt. Ravensburg, Weingarten, Wangen, Leutkirch (bildet zusammen mit den Gemeinden Aichstetten und Aitrach eine Verwaltungsgemeinschaft), Bad Waldsee (bildet zusammen mit der Gemeinde Bergatreute eine Verwaltungsgemeinschaft) sowie Isny , Fronreute und Wolpertswende haben eine eigene Verkehrsrechtszuständigkeit, zumindest für Gemeindestraßen.

Jeder elfte zu schnell

Dass Messungen der Geschwindigkeit grundsätzlich notwendig sind, untermauert das Landratsamt mit Zahlen, die sich auf sein Zuständigkeitsgebiet beziehen. Demnach ist durchschnittlich jeder elfte Autofahrer, der eine Kontrollstelle passiert, zu schnell unterwegs.

Das Landratsamt hat demnach nach mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen im vergangenen Jahr insgesamt 5500 Bußgeldbescheide erlassen, davon 310 Fälle mit Fahrverbot. Insgesamt habe der Landkreis im vergangenen Jahr durch Bußgelder und Verwarnungen 1,32 Millionen Euro eingenommen.

In 1920 Fällen wurde das Verfahren eingestellt. Gründe dafür sind laut Hirth in wenigen Fällen die nicht zweifelsfreie Auswertbarkeit der Fotos sowie vor allem Fahrzeuge, die im sogenannten hoheitsrechtlichen Einsatz unterwegs waren, also zum Beispiel Rettungswagen, Notärzte, Feuerwehr und Polizei.

20 Messungen

Zwischen Mitte November und Mitte Dezember 2017 wurden im Gemeindegebiet von Bad Wurzach 20 mobile Geschwindigkeitsmessungen vom Landratsamt veranlasst. Etwa jeder neunte Autofahrer war zu schnell unterwegs: 611 von 5535.

Überdurchschnittlich viele zu schnelle Fahrzeuge wurden in Hauerz-Frauenlob (20 von 96 bei erlaubten 70 km/h), in Haidgau, Dorfstraße, (58 von 312, bei 50), in Bad Wurzach, Ortsrandstraße, (62 von 338, bei 50), in Truschwende (103 von 613, bei 70) und in Bad Wurzach, Riedhalde, (23 von 142, bei 50) festgestellt.

Höchstgeschwindigkeiten waren 110 bis 115 km/h in den 70er-Zonen Ravensburger Straße Bad Wurzach, Truschwende, Haidgau-Zwings und Iggenau sowie 70 bis 85 km/h in den 50er-Zonen der Ortsrandstraße Bad Wurzach, der Riedhalde in Bad Wurzach, Haidgau-Dorfstraße und Knetzenweiler.