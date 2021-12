Bis zu 35 Jahre: Fanfarenzug ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei seiner Jahreshauptversammlung konnte der Fanfarenzug Bad Wurzach mehrere aktive Mitglieder für deren Vereinstreue auszeichnen. Außerdem gab es einen Wechsel in der musikalischen Leitung: Franz-Josef Maier, in Bad Wurzach vielen besser bekannt als „Chief“, übergab diese an seinen Nachfolger Thorsten Rast.

Auch bei dieser Jahreshauptversammlung, die bereits vor mehreren Wochen - bei einer zu diesem Zeitpunkt noch deutlich entspannteren Pandemie-Lage - stattfand, zeigte sich bei den Ehrungen wieder, dass es dem Fanfarenzug gut gelingt, eine über Jahre gewachsene Gemeinschaft zu erhalten und dabei dennoch immer für neue Mitglieder offen zu sein. Für ganze 35 Jahre aktiver Mitgliedschaft geehrt wurden Timo Kohlöffel und Armin Müller. Die Ehrennadel des Rings Oberschwäbischer Fanfarenzüge für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielte an diesem Tag außerdem nachträglich auch Frank Graf, der diese stolze Zahl bereits im Jahr zuvor erreichte.

Eine Ehrung für 30 Jahre erhielte Anja Kohlöffel, Jens Neubauer wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft im Fanfarenzug ausgezeichnet. Weitere Ehrennadeln erhielten außerdem Sandro Droth (15 Jahre), Anton Lamp und Nicole Lauber (jeweils 10 Jahre) sowie Jana Lamp (5 Jahre).

Bei den turnusgemäßen Wahlen der halben Vorstandschaft wurden Patrick Müller (als Vorsitzender) und Frieder Roggenkamp (Kassier) in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand ist als Beisitzerin Nicole Lauber – und Thorsten Rast als musikalischer Leiter. Dessen Vorgänger Franz-Josef Maier ist nach vielen Jahren, in denen er dieses Amt bekleidet hat, nicht mehr zur Wahl angetreten, um den Weg für die nächste Generation freizumachen. Dass Rast nun in dessen Fußstapfen tritt, passt auch insofern, als dass er wie Maier als Stadtrat Teil des Bad Wurzacher Gemeinderats und im beruflichen Leben Lehrer ist.

Selbstverständlich, so Maier, werde er bei Bedarf aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und dem Verein auch als aktives Mitglied erhalten bleiben. Maier selbst ist seit über 40 Jahren Teil des Fanfarenzugs, trat diesem bereits als Internatsschüler des Salvatorkollegs mit 15 Jahren ein.