Bis zu 1000 Mbit/s für viele Bad Wurzacher Privathaushalte und Gewerbebetriebe

Offizieller Startschuss für die modernisierte Netzinfrastruktur in Bad Wurzach. Gemeinsam haben die NetCom BW, die Stadt und der Zweckverband Breitband im Landkreis Ravensburg in den vergangenen zwei Jahren den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Bad Wurzach sowie Arnach und Gospoldshofen vorangetrieben.

Bereits Ende Februar konnte das Projekt, dessen Ziel es war, bisher unterversorgten Haushalten und Gewerbebetrieben Highspeed-Zugang zum Internet zu bringen, erfolgreich abgeschlossen werden, teilt die NetCom BW nun mit.

Die Gäste

Am Dienstag hatte Bürgermeisterin Alexandra Scherer Vertreter aller Ausbaupartner eingeladen, um gemeinsam den offiziellen Startschuss für die modernisierte Netzinfrastruktur zu geben. Dazu fanden sich unter anderen Claudia Heße, Leiterin „Consumer & SOHO“ der NetCom BW, Alexander Flock, Technischer Geschäftsführer des Zweckverbands, Stefan Wagner, Prokurist der Zimmermann Ingenieurgesellschaft, Manuel Graf und Hans Mayer, Geschäftsführer der am Bau beteiligten Tiefbauunternehmen, sowie die beiden Ortsvorsteher Michael Raunecker und Margaretha Loritz ein.

„Hervorragende Zusammenarbeit“

Scherer betonte die Bedeutung des Ausbauprojekts für die Gemeinde und dankte allen Beteiligten für die Zusammenarbeit: „Die Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche schreitet seit Jahren voran, und gerade die Coronapandemie hat die Dynamik noch einmal deutlich beschleunigt. Damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen jedoch langfristig an dieser Entwicklung teilhaben können, ist eine schnelle Anbindung an das Internet essenziell. Daher freut es mich umso mehr, dass wir dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern mit der Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Bad Wurzach heute gemeinsam einen weiteren Schritt in eine digitale Zukunft machen konnten.“ Mit einem beherzten Druck auf den roten Buzzer gab Scherer anschließend das symbolische Startsignal für die modernisierte Netzinfrastruktur.

Ein FTTB-Ausbau

Begonnen hatte der Ausbau des Breitbandnetzes rund um Bad Wurzach zunächst mit der Anbindung der Gemeinde an das Kernnetz der NetCom BW sowie der Verlegung von Glasfaserleitungen bis zu den einzelnen Hausanschlüssen (sogenannter Fiber-to-the-Building-Ausbau; kurz: FTTB). Dafür waren umfangreiche Tiefbaumaßnahmen nötig, die von den Kommunen selbst mit Unterstützung des Zweckverbands Breitband im Landkreis Ravensburg durchgeführt wurden.

Nach Abschluss des Tiefbaus ging die Verantwortung für das Projekt in die Hände des künftigen Netzbetreibers, der NetCom BW, über. Dort pflegte man die Daten in die internen Unternehmenssysteme ein und machte sich in der Folge daran, die zur Datenübertragung notwendige aktive Technik aufzubauen und zu installieren. Im Anschluss konnte die EnBW-Tochter die Netzinfrastruktur erfolgreich in Betrieb nehmen.

So viele Anschlüsse

Seither können rund 100 Privathaushalte und Gewerbebetriebe in Bad Wurzach beim Surfen im Internet mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s versorgt werden. Für diesen Schritt in eine digitale Zukunft wurden – mit großer finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes Baden-Württemberg – insgesamt rund 2,4 Millionen Euro investiert.