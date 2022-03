Biologisches Kolloquium thematisiert die aktuelle „Triple-Krise“

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried und das Salvatorkolleg Bad Wurzach veranstalten am Samstag, 19. März, nach zweijähriger Pause wieder das Biologische Kolloquium. Zu Gast in Bad Wurzach ist der renommierte Umweltforscher und Agrarökologe Prof. Dr. Josef Settele vom UFZ-Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und Co-Vorsitzender des Globalen Assessments des Weltbiodiversitätsrates. In seinem Vortrag mit dem Titel „Artensterben, Klimawandel, Pandemien – Warum wir dringend handeln müssen“ analysiert Settele die Gründe und Folgen dieser dreifachen „Triple-Krise“ und erläutert, wie sich die drei Komponenten gegenseitig befeuern. Er zeigt außerdem mögliche Wege aus dieser Krise auf und ist überzeugt: „Nur, wenn wir die Natur gemeinsam schützen, schützen wir uns auch selbst!“

Das Kolloquium beginnt um 15 Uhr mit einer Begrüßung und dem Vortrag von Settele. Anschließend gibt es die Möglichkeit zur Diskussion und zum Austausch. Die gemeinsame Veranstaltung von Salvatorkolleg und NAZ Wurzacher Ried findet im Gymnasium Salvatorkolleg, Herrenstraße 20 in Bad Wurzach statt. Der Eintritt ist frei. Zur Teilnahme gilt die 3G-Regelung sowie FFP2-Maskenpflicht während der Veranstaltung.