Big Band spielt auf den Treppen des Klosterplatzes

Der Wurzacher Kulturkreis präsentiert die Jazz Point Big Band am Samstag, 4. August, 20 Uhr, auf den Treppen des Bad Wurzacher Klosterplatzes.

Big-Band-Musik von Swing bis Rock – diesem Motto ist die Jazz Point Big Band Wangen laut Veranstalter seit ihrer Gründung 1983 treu geblieben. Mit ihrem Dirigenten Klaus Roggors präsentiert die Band laut Mitteilung auf den Treppen des Klosterplatzes ein breit gefächertes Programm.

Mit von der Partie ist als Gastsolist der in den USA geborene, in Neuseeland aufgewachsene und nun in München wohnende Sänger Nick Gordon.

Bei schlechter Witterung entfällt das Konzert. Der Eintritt ist frei.