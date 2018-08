Biene verursacht Autounfall

Noch einmal glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der K 7920 verlaufen. Eine 42-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei die Kreisstraße von Talacker in Richtung Seibranz befahren, als sie, abgelenkt durch eine Biene im Fahrzeug, nach links von der Straße abkam, seitlich einen Baum streifte und anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Während die Frau mit einer Prellung am Kopf vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, entstand an ihrem Auto wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro.