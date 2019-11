Bewohner ignoriert Schlichungsversuche

Nachdem zurückliegende Beschwerden von Bewohnern einer Unterkunft auf der Ziegelwiese in Bad Wurzach offensichtlich nichts bewirkt haben, war am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr der Einsatz des örtlichen Polizei zur Streitschlichtung in der Unterkunft erforderlich.

Laut Pressemitteilung zeigten sich die Bewohner der Unterkunft nicht damit einverstanden, dass einer ihrer Mitbewohner ständig Zwiebeln und Peperoni auf dem Herd der Gemeinschaftsküche röstet. Der Betroffene legte keinen Wert auf die Vermittlungsversuche vonseiten der Polizei und verließ die Unterkunft vor dem Eintreffen der Beamten des Polizeipostens Bad Wurzach.