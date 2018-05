Bewerbungsfrist für Bad Wurzacher Bürgermeisteramt beginnt

An diesem Samstag, 10. Februar, beginnt die Bewerbungsfrist für Personen, die für das Bürgermeisteramt in Bad Wurzach kandidieren wollen. Bis 26. März muss man seine Unterlagen im Rathaus abgeben. Die Wahl selbst ist am 22. April. Eine eventuell notwendige Stichwahl findet am 6. Mai statt.

Die Frist wurde mit der Veröffentlichung der Stellenausschreibung im „Staatsanzeiger Baden-Württemberg“, Ausgabe 9. Februar, in Gang gesetzt.Am 15. Juli kommenden Jahres endet die Amtszeit des derzeitigen Bürgermeisters Roland Bürkle (CDU). Er hat im November 2017 bekanntgegeben, nach 16 Jahren Amtszeit nicht mehr anzutreten.

Bewerber und Bewerberinnen müssen gemäß der Stellenanzeige die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union besitzen. Sie müssen mindestens 25 Jahre, dürfen höchstens 68 Jahre alt sein.

In der Anzeige wird zudem auf die öffentliche Kandidatenvorstellung am 12. April im Kurhaus hingewiesen. Vermerkt wird auch, dass sich der derzeitige Amtsinhaber nicht wieder bewirbt.

Die Besoldung eines Bürgermeisters ist im Landesrecht festgeschrieben. Sie richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Im Falle von Bad Wurzach mit rund 14500 Einwohnern ist das die Besoldungsgruppe B2 oder B3 – das sind etwa zwischen 7500 und 8000 Euro.