Bewegte Pausen an der Realschule Bad Wurzach

An der Realschule Bad Wurzach wurde das Projekt „Bewegte Pause“ ins Leben gerufen. Die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) spendete 1000 Euro für die Anschaffung von verschiedenen Spiel- und Sportgeräten.

Das Projekt „Bewegte Pause“ ist eine Gemeinschaftsinitiative des SMV-Verbindungslehrers Matthias Rehm und Schulsozialarbeiter Markus Brandstetter. Über die SMV (Schülermitverantwortung) sind auch Schüler an dieser Aktion beteiligt. Das Ziel der SMV-Arbeit ist es, dass Schüler über gewählte Vertreter in die Gestaltung des Schullebens eingebunden werden. Dazu gehören auch Ideen für die Pausengestaltung und des schulischen Lebens- und Spielraumes.

„Die finanzielle Unterstützung der Stiftung der VBAO war für uns eine große Hilfe. Mit dem Geld konnten wir neues Material für unser Projekt, die ,Bewegte Pause’, anschaffen und kaputte Spielgeräte austauschen“, berichtet Matthias Rehm bei der symbolischen Spendenübergabe, bei der Berthold Natterer, Regionalmarktdirektor der VBAO, vom stellvertretenden Schulleiter Martin Aigner und Matthias Rehm an der Realschule empfangen wurde.

Die Pausen sollen an der Realschule Bad Wurzach als aktive Erholungsphasen genutzt werden, so dass die Schüler ihren „Bewegungsdrang“ ausleben können. In diesem Zusammenhang sind auch schulinterne Wettbewerbe und Aktionswochen für das neue Schuljahr geplant. Matthias Rehm ergänzt: „Es ist in jeder Pause aufs Neue eine Freude, den Schülern beim gemeinsamen Spielen und Bewegen zuzusehen.“