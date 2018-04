Bewegender Gottesdienst zur Konfirmation

Die Konfirmation ist ein feierlicher Segnungsgottesdienst, in dem junge Menschen ihre Aufnahme in die Gemeinde bekräftigen und sich zu ihrem Glauben bekennen: Ein bedeutsames Ereignis im Leben eines evangelischen Christen, markiert die Konfirmation doch auch den Übertritt in das kirchliche Erwachsenenalter.

Dementsprechend groß war der Andrang am Sonntag, als in der evangelischen Kirche Bad Wurzach die Jugendlichen Marcel Brandau (Arnach), Felix und Ruth Dorsch, Leonie Heine (Rupprechts), Miia Heyse (Eintürnen), Jan Jäckel (Dietmanns), Bianca Knöfel (Unterschwarzach), Marlon und Milena Schön, Jannik Schuhbauer (Eintürnen), Sarah Stein (Ziegelbach) und Viola von Zadow konfirmiert wurden.

„Eine tolle Truppe“, wie Pfarrerin Barbara Vollmer zu Beginn des Gottesdienstes schwärmte, sie habe fast Tränen in den Augen, dass nun die Zeit mit den Jugendlichen zu Ende gehe. In dem Gottesdienst, für den sich die – nun – Konfirmierten das Motto „Christ sein in Hoffnung und Vertrauen“ ausgesucht hatten, brachten die Jugendlichen ihre Gedanken und Ansichten intensiv zum Ausdruck. Man spürte, sie hatten sich ernsthaft mit ihrem Glauben sowie den Idealen und Lehren des Christentums auseinandergesetzt.

Es gab auch sehr emotionale Momente; beispielsweise als die Jugendlichen in die Kirche ausschwärmten, um ihren Eltern und Paten eine Rose zu überreichen – als Dank, dass sie sie bis zu ihrer Konfirmation mit dem Christentum vertraut gemacht hatten; nun tragen sie selbst die Verantwortung für ihren Glauben. Den zentralen Kern des Gottesdienstes bildete die Einsegnung der Jugendlichen, in der ihnen noch einmal die Gnade und die Freundlichkeit Gottes zugesprochen wurde.

Beeindruckend, dass Milena Schön ihr darauffolgendes Gesangssolo trotz ihrer Bewegtheit meisterte. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von Astrid Greshake, die auch die Grußworte des Kirchengemeinderates überbrachte und der Hoffnung Ausdruck verlieh, dass es ihr und Vollmer gelungen sein möge, in den Konfirmierten die Sehnsucht nach Gott und Glauben geweckt zu haben. Zum Abschluss bedankte sich Vollmer bei Verena Stei für ihr herrliches Orgelspiel und dem Posaunenchor unter Leitung von Johannes Wirth, die gemeinsam zur feierlichen Atmosphäre beigetragen hatten. Alles in allem ein Gottesdienst, der unter die Haut ging.