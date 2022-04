Bewegende Osternacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich durfte eine wunderbare Tradition wieder stattfinden – am Ostersonntag trafen sich über 50 Gemeindeglieder um 6 Uhr morgens, um die Osternacht zu feiern. Vor der Kirche versammelten sie sich um das Osterfeuer - das von den Konfirmanden entzündet worden war - und hörten Gedanken zur Schöpfungsgeschichte, zu Mose und dem brennenden Dornbusch und zu Christus als Licht der Welt; nachdem die Osterkerze entzündet war, zogen sie singend in die dunkle Kirche, in der Pfarrerin Silke Kuczera und Mitglieder des Kirchengemeinderates (Ursula Weizenegger, Astrid Greshake, Christine Heine, Cristin Bopp und Markus Krämer) den Altar mit den symbolträchtigen Gegenständen bereicherten, die sie mitgebracht hatten: die Bibel, das Taufwasser, Brot und Wein für das Abendmahl sowie Blumen. Feierlich entzündete Krämer die Altarkerzen mit der Osterkerze, Kuczera und Greshake segneten jeden Einzelnen mit dem Taufwasser.

Es war ein Gottesdienst, der unter die Haut ging und zutiefst berührte. Verena Stei trug mit imposantem Orgelspiel das Ihrige dazu bei. Aber da am Ostersonntag die Freude über die Auferstehung Christi überwiegt, spielte sie ein Lied, dessen Refrain im Walzertakt gehalten war. Und Kuczera forderte alle auf, auch tatsächlich dazu zu tanzen. Welch‘ herrliches Bild der sich im Walzertakt in den Gängen der Kirche bewegenden Paare. Auch die Kleinsten hatten ihre Freude daran. Und nach dem Gottesdienst wurde noch lange bei einem üppig bestückten Frühstücksbuffet weitergefeiert.