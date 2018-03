Bewegende Lieder und Texte zum Leiden und Sterben Jesu

Einen bewegenden Kreuzweg hat die Jugend-2000-Band der Diözese Rottenburg Stuttgart am Dienstag der Karwoche in der Kirche St. Verena in Bad Wurzach gestaltet. Das berichtet die katholische Kirchengemeinde.

Zahlreiche Besucher, die zum Teil mehr als eine Stunde Fahrt auf sich nahmen, füllten die Kirche fast komplett. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Jugend 2000 Rottenburg-Stuttgart gestaltete die Band mit bewegenden Liedern von Ulrike Zengerle (Diözese Augsburg) und eigenen Texten das Leiden und Sterben Jesu in 14 Stationen vor dem ausgesetzten Allerheiligsten.

Nach knapp zwei Stunden beschloss Pfarrer Stefan Maier den Kreuzweg mit dem eucharistischen Segen. Sichtlich berührt dankte er der Band für die bewegende Gestaltung, die Eröffnung und Nahebringung des Kreuzweggeschehens.

Auch die Teilnehmer seien an diesem Abend spirituell reich beschenkt nach Hause gegangen, schreibt die Kirchengemeinde.

Die Jugend-2000-Band, die diesen Kreuzweg nun schon das zweite Jahr in Folge begeht, hat diesen bereits in Obermarchtal und Mietingen aufgeführt.

Pfarrer Maier plant sie gerne für weitere gemeinsame Gottesdienste ein, wie er verlauten ließ. Die Band gab dazu kund, dass sie nach diesem schon vierten Auftritt in Bad Wurzach gerne wiederkommt.

Über das Jahr ist die katholische Jugendbewegung, die in neun Diözesen vertreten ist, aktiv in der christlichen Jugendarbeit und lädt durch Prayerfestivals, Prayernights und Fahrten zu Weltjugendtagen oder zum Fest der Jugend in Salzburg Jugendliche und junge Erwachsene ein, den Glauben auf frische und lebendige Weise zu erfahren.