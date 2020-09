Bevölkerung wird für Notfall sensibilisiert

In ganz Deutschland werden am Donnerstag, 10. September, Warn-Apps piepen, Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen oder Probewarnungen auf digitalen Werbetafeln erscheinen. An diesem ersten bundesweiten Warntag seit der Wiedervereinigung wird das entsprechende Signal zur Warnung um 11 Uhr, das zur Entwarnung um 11.20 Uhr erfolgen.

Wie die Stadt mitteilt, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu der Aktion, die künftig jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden soll, aufgerufen. Der Aktionstag solle dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen zur Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu stärken. Auf diesem Weg sollen insbesondere auch bislang noch nicht ausreichend bekannte Faktoren wie Warn-Apps besser ins Bewusstsein gerückt und vorhandene System hinsichtlich Funktionsfähigkeit getestet werden.

Keine digitalen Anzeigen im Ort

Zur Warnung werden neben dem vom BBK betriebenen „Modularen Warnsystem“ dabei unter anderem die „Warn-App NINA“, Medien und Rundfunksender, digitale Anzeigen, Lautsprecherdurchsagen bis hin zu Sirenen genutzt. Zuständig für die Umsetzung des Warntages sind Bund und Länder, wobei sich die Kommunen im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen sollen.

Auch Bad Wurzach unterstützt diesen bundesweiten Warntag. „Aufgrund der ländlichen Struktur müssen wir aber bei uns teilweise andere Wege zur Alarmierung im Katastrophenfall gehen. Beispielsweise gibt es vor Ort keine digitalen Anzeigen oder stationäre Lautsprecheranlagen“, weist Feuerwehrkommandant Rolf Butscher in der Mitteilung hin. „Und die noch vorhandenen 23 Sirenen werden mittlerweile nur noch zur Alarmierung im Brandfall eingesetzt“.

Sirenen waren früher gängige Praxis

Bis Anfang der 90er-Jahre sei eine Alarmierung der Bevölkerung über Sirenen noch gängige Praxis gewesen, das damalige flächendeckende System aus Aufwandsgründen vom Bund aber aufgegeben und zurückgebaut worden. „Die vor Ort verbliebenen Sirenen können zentral nur von der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ausgelöst werden, die sich aber an der Aktion nicht beteiligt, da es beim Aktionstag um den allgemeinen Bevölkerungsschutz und nicht den Brandschutz im Besonderen geht“. So unterscheide sich auch das Signal zum Brandschutz (Dreimaliges Aufhäulen) vom allgemeinen Warnton für den Bevölkerungsschutz (eine Minute lang auf- und abschwellend), haißt es in der Mitteilung. „Alle Sirenen im Katastrophenfall einzeln manuell umzustellen und vor Ort auszulösen, kann auch im Ernstfall nicht erfolgen, deshalb werden diese auch am bundesweiten Warntag bei uns nicht ertönen.“

Vielmehr müsse generell die Bevölkerung sensibilisiert werden, sich über entsprechende Warn-Apps wie „NINA“ oder über den Rundfunk über die aktuelle Lage und die entsprechenden Handlungsaufforderungen der Behörden zu informieren. Für eine eventuelle Notfalllage sieht der Feuerwehrkommandant neben den heute verbreiteten digitalen Warnoptionen auch weitere Informationsmöglichkeiten durch Lautsprecherdurchsagen der Rettungsdienste als geeignet an.