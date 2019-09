Etliche Verkehrsschilder und Baustellenabgrenzungen soll laut Polizei ein 38-jähriger Autofahrer zwischen Aitrach und Bad Wurzach beschädigt haben. Er wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht in mehreren Fällen angezeigt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei geriet der betrunkene Mann in der Nacht auf Montag zunächst beim Kreisverkehr in Ferthofen in Richtung Aitrach nach links auf die dortige Verkehrsinsel und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Kurz darauf befuhr er die L 314 von Aitrach in Richtung Bad Wurzach und kam kurz vor Treherz nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er eine Baustellenabsperrbake samt Umleitungsschildern und blieb im Einmündungsbereich der K 7923 in die L 314 stehen. Anschließend setzte er zurück, kam erneut von der Fahrbahn ab, streifte hierbei einen Wegweiser und überfuhr erneut zwei Umleitungsschilder. An der Unfallstelle blieb das vordere Kennzeichen des Wagens zurück.

Bei einer sofortigen Überprüfung der Halteranschrift durch Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg konnte der beschädigte Wagen vor dem Wohnhaus in Bad Wurzach festgestellt werden. Eine Angehörige des Fahrzeughalters öffnete die Tür, wollte jedoch den Polizisten nicht das Betreten der Wohnung gestatten. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an, woraufhin die Beamten den mutmaßlichen Fahrzeugführer im Bett liegend auffanden. Ein Atemalkoholtest beim 38-Jährigen ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, seine Fahrerlaubnis sichergestellt und ihm das Fahren von führerscheinpflichten Fahrzeugen untersagt.