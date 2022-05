Betrunkener baut Unfall mit Verletzten

Mit etwa 2,4 Promille Alkohol im Blut baute ein 53-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr einen Unfall auf der Landesstraße zwischen Dietmanns und Albers. Wie die Polizei meldet, hatte dies mehrere verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro zur Folge. Der 53-Jährige fuhr demnach in Richtung Albers auf einen stehenden Seat auf. Hierbei verletzten sich neben dem Unfallverursacher auch die 24-jährige Fahrerin des Seat und ihr einjähriges Kind leicht, ihr Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Insassen des Seat wurden durch den Rettungsdienst für weitere ärztliche Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers fest, deshalb musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Fehler hatte der Betrunkene offensichtlich nicht eingesehen, nach Polizeiangaben beleidigte er zusätzlich noch die Einsatzkräfte, weshalb er nun neben Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung auch noch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein.