Betrunkener Autofahrer kauft Schnaps

Ein Zeuge hat am Montagabend die Polizei verständigt, nachdem ein alkoholisiert wirkender Mann in einem Supermarkt eine Flasche Weinbrand gekauft hatte und im Anschluss mit seinem Auto davongefahren war. Polizeibeamte konnten den 57-Jährigen laut Bericht an seiner Wohnanschrift antreffen. Weil ein Alkoholtest einen Wert von weit über zwei Promille ergab, musste der Mann die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 57-Jährigen und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.