Betrunkene Autofahrerin schafft nicht mal Atemalkoholtest

Starken Alkoholgeruch und eine halbleere Flasche Weinbrand haben Polizisten bei einer 46-jährigen Autofahrerin am Mittwoch gegen 3 Uhr in Bad Wurzach festgestellt. Die Frau war den Beamten laut Polizeibericht deshalb aufgefallen, da sie zunächst mit ihrem VW an dem Streifenwagen vorbeifuhr und sich dann auf einem Parkplatz in ihrem Auto versteckte.

Bei der Kontrolle wurde den Ordnungshütern sofort klar, warum: Die Frau war so betrunken, dass ihr nicht einmal ein Atemalkoholtest gelang. Sie musste sich daher einer Blutentnahme in einer Klinik unterziehen. Ihren Führerschein behielten die Beamten ein. Auf die Autofahrerin kommt nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.