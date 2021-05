Betriebe und Einzelhandel können Corona-Tests selbst durchführen

Nachdem aktuelle Testergebnisse zunehmend Bestandteil gewisser Öffnungsperspektiven für Handel, Gastronomie und Tourismus in der Corona-Pandemie werden, hat das Land zuletzt konkretisiert, wer unter welchen Voraussetzungen Tests durchführen und Negativ-Atteste ausstellen darf. Laut Elke Osterkamp, Leiterin des städtischen Fachbereichs Ordnung und Soziales, hin, hat es hierzu in den vergangenen Tagen zahlreiche Anfragen gegeben. „Damit können entsprechende Tests künftig zum Beispiel auch Frisörbetriebe und Einzelhändler selbst machen, wenn sie die Voraussetzungen hierfür erfüllen.“ So könnten Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus sich bereits jetzt für künftige Öffnungsschritte vorbereiten.

Potenzielle Testanbieter haben dabei bezüglich „Räumen und Infrastruktur“, zur Testung eingesetztem Personal, den verwendeten Tests, der Testdurchführung selbst sowie Hygieneanforderungen konkrete Vorgaben zu beachten. Die entsprechenden Links und Unterlagen sind über die städtische Homepage www.bad-wurzach.de (Startseite, Rubrik „Corona-Hinweise“, Unterüberschrift „Corona-Testungen durch Dritte“) zu finden, so Osterkamp.

„Mit solchen Angeboten darf allerdings erst begonnen werden, wenn diese beim örtlichen Gesundheitsamt (Landratsamt Ravensburg, E-Mail testung@rv.de) angemeldet und zudem eine Mitteilung an die Ortspolizeibehörde (ordnungsamt@bad-wurzach.de) erfolgt ist.“ Bei der Anmeldung muss der Name des Betreibers beziehungsweise der Einrichtung, konkrete Kontaktdaten mit Anschrift, Telefonnummer und E-Mail sowie die Adresse der Testörtlichkeit, soweit diese nicht mit der Betreiberadresse identisch ist, angegeben werden. „Das Gesundheitsamt wird sich dann bei den Antragstellern für die weitere Vorgehensweise zurückmelden.“ Dabei handle es sich dann um private Testangebote in eigener Verantwortung und Trägerschaft.

Entsprechende Angebote können die bereits über die Stadt in Kooperation mit dem DRK beziehungsweise dem Kurbetrieb bestehende Bürgertestungen ergänzen. Die Bürgertestungen finden derzeit wie folgt statt: montags, 17.30 bis 20 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten, Rosengarten 3 (DRK); mittwochs, 9 bis 11 Uhr, Gesundresort „feelMoor“, Karl-Wilhelm-Heck-Straße 12 (Kurbetrieb, Eingang über Vitalium-Therme); donnerstags, 17.30 bis 20 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten (DRK); samstags, 8 bis 11 Uhr, Sitzungssaal Maria Rosengarten (DRK).