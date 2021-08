Besuch bei der Straußenfarm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz widrigen Wetters haben es sich viele Kinder wieder nicht nehmen lassen, die oberschwäbische Straußenfarm in Bad Wurzach-Eggmannsried im Rahmen des Kinderferienprogramms zu besuchen. Hier erfuhren die Kinder viel Wissenswertes über die Urvögel. Ein Straußenküken wiegt beim schlüpfen ca. 1,2 kg und ist ca. 20 cm groß. Jedoch wachsen sie jeden Tag um fast einen Zentimeter, sodass sie nach einem Jahr schon ausgewachsen sind. Strauße können bis 2,7 m groß und ca. 150 kg schwer werden. Mit nur 2 Zehen schreiten sie elegant wie eine Ballettänzerin über die Weiden. Besonders beeindruckend ist der ausgewachsene Straußenhahn mit seinem schönen, glänzenden Federkleid. Vor 160 Jahren war der Strauß fast ausgerottet, da er wegen seinen weißen Schmuckfedern gejagt wurde. Die waren zu dieser Zeit so wertvoll wie Gold. Strauße fühlen sich in unserem Klima auch viel, viel wohler als in Afrika, da ein Strauß wegen seiner Lederhaut nicht schwitzen kann. Diese hier gehen sogar im Winter gerne zum baden.