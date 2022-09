Besitzer findet gestohlenes Auto wieder

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem Unbekannte am Samstag zwischen Mitternacht und 8 Uhr einen Audi vom Parkplatz des Dietmannser Sportgeländes im Östringerweg entwendet haben. Der Besitzer des Audi RS5 hatte den Wagen nach Mitteilung der Polizei am Freitagabend abgestellt und den Schlüssel im Fahrzeuginnern zurückgelassen. Als er das Fahrzeug am Sonntagnachmittag wieder abholen wollte, fehlte das Auto. Nach einer Ortung konnte der 29 Jahre alte Besitzer den Audi in Leutkirch in der Straße Im Anger unbeschädigt, aber ohne Schlüssel auffinden, so die Polizei. Personen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter oder den Verbleib des Fahrzeugschlüssels geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 07561 / 848 80 zu melden.