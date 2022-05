Benefiztag in Hauerz gegen Missbrauch und Kinderpornografie

Eine Benefiztag mit Frühschoppen, Kinderfest und Rockkonzert findet am kommenden Samstag, 21. Mai, in Hauerz statt. Der Erlös kommt dem Verein Bacaa zugute. Die „Bikers against Childporn and Abuse“, also Motorradfahrer gegen Kinderpornografie und Missbrauch, unterstützt vor allem Beratungsstellen und Frauenhäuser.

Die Veranstaltung findet am und im Gasthof Brauhäus statt. Sie beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Für die Unterhaltung der Gäste sorgt die Musikkapelle Hauerz. Um 13 Uhr startet das Kinderfest mit Flohmarkt und dem Alleinunterhalter Walter Wiedemann.

Höhepunkt des Tages ist ein Rockkonzert. Von 18 bis 22 Uhr treten die Gruppen „Root 66“ und „JJ Waterman“ auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Veranstalter Hannes Ebner bittet aber um vorherige Platzreservierung per E-Mail an benefizreservierung@gfmail.com