Beispielhafte Seniorenarbeit

Mit Zufriedenheit hat Susanne Baur von der Aktion Herz und Gemüt in Bad Wurzach ihren Jahresbericht im Gemeinderat vorgelegt. Sie blickte auf ein „bewegtes und erlebnisreiches Jahr“ zurück.

Im ersten Teil ihres Vortrags ging sie auf die Lebensräume für Jung und Alt in der Innenstadt ein. In der Einrichtung der Stiftung Liebenau leben demnach mittlerweile 64 Menschen jeden Alters in 47 Wohnungen. zwischen 45 und 105 Quadratmetern. Der Altersdurchschnitt liegt bei 62 Jahren.

Tod oder Umzug in ein Pflegeheim waren der Grund dafür, dass im vergangenen Jahr drei Wohnungen frei wurden. Bei der Nachvermietung achte man, so Susanne Baur, „auf die Balance in der Wohnanlage zwischen denen, die Hilfe geben, und denen, die Hilfe brauchen“. Diese zu wahren sei Grundpfeiler des mittlerweile 20 Jahre alten Projekts.

Doch sind die Bewohner der Lebensräume nicht nur füreinander da, sondern siedeln auch das Miteinander hoch an. Das beinhaltet unter anderem wöchentlichen Mittagstisch, Begegnungscafé, Sommerfeste, Bastelabende, gemeinsame Geburtstagsfeiern und Vorträge. Auch hält man zum Beispiel Kontakt zu Schulen und Kindergarten sowie zum Wohnheim St. Hedwig.

Susanne Baur selbst ist dabei Moderatorin und berät innerhalb der Lebensräume, aber auch alle anderen Menschen der Stadt und ihrer Ortsteile. Eingebunden ist sie dabei in ein mittlerweiles dichtes Netzwerk von Vereinen, Verbänden und Organisationen der Seniorenarbeit.

Und dies auch im Rahmen der Aktion Herz und Gemüt, die noch weiter gefasst ist. Etwa 65 Ehrenamtliche arbeiten darin mit. „Die Zahl ist mittlerweile sehr stabil“, berichtete Baur erfreut im Gemeinderat. In der gesamten Großgemeinde leisten sie soziale Arbeit, durch individuelle Besuche, Begegnungsnachmittage, Schulprojekte und Bildungspartnerschaften sowie durch Oster- und Weihnachtsaktionen. Mehrere Hunderte Menschen habe man dadurch vergangenes Jahr erreicht. „Auch der 2017 eingerichtete Besuchsdienst in der Rehaklinik hat sich bereits sehr gut etabliert“, so Susanne Baur. Sie hat gemeinsam mit Diakon Berndt Rosenthal auch einen Fahrdienst für ältere Menschen in den Ortschaften organisiert, der diese auf Anfrage zum Tafelladen bringt.

Stolz berichtete Susanne Baur dem Gemeinderat auch davon, dass die Bad Wurzacher Aktion Herz und Gemüt zum Forum Demografie der Landesregierung nach Friedrichshafen eingeladen worden war. „Dort präsentierte man uns als Best-practice-Beispiel für Seniorenarbeit im ländlichen Raum“, erzählte sie.

„Der Blick auf ältere Menschen ist in den vergangenen Jahren geschärft worden“, so Baurs Bilanz. Dabei habe sich in Bad Wurzach erwiesen, dass „das kleinräumige Miteinander der richtige Weg“ sei. Seniorenarbeit, so schloss die Diplom-Sozialarbeiterin, „geht uns alle an. Es ist eine generationenübergreifende Aufgabe“.