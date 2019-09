Beim Öffnen der Fahrertür hat ein 82-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 14.45 Uhr einen in der Wurzacher Herrenstraße vorbeifahrenden Pkw einer 42-Jährigen übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro. Der Wagen des 82-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.