Beim Riedpflegetag kann jeder mithelfen

Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried veranstaltet am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 12 Uhr einen öffentlichen Riedpflegetag. Bei diesem Arbeitseinsatz führen die freiwilligen Teilnehmer gemeinsam mit dem Team des Naturschutzzentrums Pflegemaßnahmen im Wurzacher Ried durch, die dem Erhalt der sensiblen Moorflächen mit ihrer besonderen Tier- und Pflanzenwelt dienen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Arbeitseinsatz startet um 9 Uhr am Torflehrpfad beim Oberschwäbischen Torfmuseum, Dr.-Harry-Wiegand-Straße 4/1. Gegen 11.30 Uhr gibt es als Dankeschön eine kleine Mittagsmahlzeit vor Ort. Werkzeug in Form von Rosen- oder Astscheren gerne mitbringen, ist aber auch vorhanden. Um den Arbeitseinsatz koordinieren zu können, ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 20. Oktober, 18 Uhr erforderlich per E-Mail an anmeldung@wurzacher-ried.de oder unter Telefon 07564-302190.