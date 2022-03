Beim Geldwechsel bestohlen

Opfer eines Geldwechsel-Betrügers ist ein 85 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes im Weberweg geworden. Der Senior wurde nach Angaben der Polizei von einem Unbekannten gegen 10.30 Uhr beim Betreten des Getränkemarktes angesprochen und um den Wechsel einer Zwei-Euro-Münze gebeten. Als der 85-Jährige das Geld wechselte, bot ihm der Unbekannte Hilfe beim Zusammensuchen des Kleingeldes an und griff offensichtlich unbemerkt in das Scheinfach der Geldbörse seines Opfers. Insgesamt entwendete der Täter einen hohen dreistelligen Euro-Betrag.

Der Geldwechsel-Betrüger wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze, kurze leicht wellige Haare und war vollständig dunkelblau und gepflegt gekleidet. Außerdem soll er gebrochen deutsch gesprochen haben. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Mann vor dem Getränkemarkt aufgefallen ist oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07564 / 2013 zu melden.