Beim Bad Wurzacher Wiesenfest gibt’s eine Verabschiedung und eine Ehrung

Für den kleinen Ben ist das Wiesenfest der evangelische Kirche in Bad Wurzach ein schöner Tag für seine Taufe, auch wenn er vom strahlenden Wetter und der großen mitfeiernden Pfarrgemeinde nichts mitbekommen hat. Von jetzt an sollen gemäß seines Taufspruchs ihn Engel auf all seinen Wegen behüten.

Prädikantin Astrid Greshake geht in ihrer Taufansprache auf das afrikanische Sprichwort „Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf “ ein und zieht so die lebendige Bad Wurzacher Gemeinde in die Verantwortung für den Täufling mit ein.

„Richtig im Flow“

In der Predigt von Pfarrerin Silke Kuczera hört die Gemeinde die Geschichte von Jonathan, der im Konfi-Unterricht die Hausaufgabe bekommen hat, ein Kirchenmodell zu bauen. Der Junge macht das mit dem Computerspiel Minecraft. Alles Wichtige findet er, die Glasfenster, Kerzen, Kanzel, Mauersteine. Bis in die Nacht ist er so „richtig im Flow“. Bevor er das Dach fertig machen kann, fallen ihm die Augen zu, „game over“.

Die Aufgabe beschäftigt ihn aber sogar im Traum: Seltsam, jemand führt die Maus, jemand hat schon ein neues Fundament gelegt – „welches ist Jesus Christus“–, viele bunte, lebendige Steine (1. Petrus 2,5) sind bereit, in ihnen erkennt er beim Heranzoomen sogar Gesichter. Da ist die Mesnerin, die Prädikantin, die Kirchengemeinderätin, die Pfarrerin und noch viele Menschen seiner Gemeinde. Alle fügen sich in den Bau der Kirche, nur noch das Dach ist zu schließen.

Jeder Stein ist wichtig

Lange sucht er das passende Material. Da leuchtet das Kreuz auf dem Bildschirm, erst das Kreuz lässt den Bau zur Kirche werden. Es bringt die Kirche zum Strahlen. Aus dem Material ist die Gemeinschaft der Gläubigen geworden, in der auch jeder Stein wichtig ist. Denn durch die Taufe ist jeder und jede zum Christen geworden und sogar zum allgemeinen Priestertum berufen.

Einige solche Bausteine der Bad Wurzacher Gemeinde sind Ursula Weizenegger, Prädikantin Astrid Greshake, die bisherige Kirchenpflegerin Sigrid Abel und ihr nun vorgestellter Nachfolger Oliver Löffler. Sie haben in vielen Kirchendiensten sich für die Gemeinde eingesetzt. Seit 1983 hat die Erste Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Ursula Weizenegger, aktiv und vielfältig mitgewirkt. dafür hat ihr nun die Württembergische Landeskirche die Johannes-Brenz-Medaille verliehen.

Hüpfburg, Taufbaum und Dalli-Klick

Am Nachmittag musste keiner hungrig bleiben. Essen und Trinken, Kuchen und Kaffee verlockten die zahlreichen Besucher zum Verweilen. Nach der musikalischen Kinderkirche war für Kinder die Spielecke mit Hüpfburg attraktiv, ein Taufbaum wurde angemalt, und Patricia Gragnato leitete neben Dalli-Klick auch eine Tanzgruppe. Neben Handwerklichem vom Kinderwerk Lima wurde auch Kulinarisches aus dem Weltladen angeboten.

Ein Zelt ist dieses Jahr nicht aufgebaut worden, und es ist auch nicht vermisst worden. Ein bisschen gefehlt hat der Posaunenchor, der durch Sonntagsarbeit von Mitgliedern und Corona geschwächt war. Am E-Piano hat Verena Stei für gute Musikbegleitung gesorgt. Mit einem getanzten Abschlusssegen endete das Wiesenfest.