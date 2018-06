Beide Wurzacher Tischtennis-Teams steigen auf

Der bereits seit zwei Spieltagen feststehende Meister der Kreisliga A Allgäu, die TSG Bad Wurzach, I behielt auch im letzten Spiel der Runde eine weiße Weste. Wie bereits in der Vorrunde geschehen sagte der Tabellendritte, der SV Weiler II, das Spiel kurzfristig wegen Personalmangels ab. Somit beenden die Wurzacher die sensationelle Runde in der Kreisliga A Allgäu mit unglaublichen 36:0 Punkten und steigen ungeschlagen in die Bezirksklasse auf. Die Garanten des Erfolges waren: Martin van Alst, Alex Laub, Jürgen Butscher, Thomas Katzer, Franz Biberach, Markus Renz und Nico Gleinser.

Die zweite Mannschaft der TSG Bad Wurzach, vor Beginn der Runde in Fachkreisen als potenzieller Absteiger gehandelt, hat das fast Unmögliche geschafft und ist mit einem klaren 9:4-Erfolg bei den TTF Kißlegg III am letzten Spieltag der Kreisklasse B Allgäu in die Kreisklasse A Allgäu aufgestiegen. Mit 26:10-Punkten stehen die Wurzacher klar auf dem zweiten Platz der Liga, der zum Aufstieg berechtigt. Bemerkenswert an dem für unmöglich gehaltenen Unterfangen ist die Tatsache, dass die TSGler in der gesamten Rückrunde nur ein Spiel, und das nur wegen Verletzungspech, verloren. Nach dem unerwarteten 9:5-Erfolg in der Vorwoche in Weiler reichte in Kißlegg nur noch ein Punkt zum Unvorstellbaren. Und die TSGler ließen sich die Chance nicht entgehen. Voll motiviert und konzentriert holten sich die Riedstädter die letzten zwei zu vergebenden Punkte beim Gastgeber und Mitaufstiegsaspiranten, den TTF Kißlegg III. Beteiligt an der Mission Aufstieg waren: Stefan Loser, Klaus Mahle, Karl Weber, Nico Gleinser, Walter Werner, Michael Gurn, Alois Münsch, Silvio Redivo, Reinhold Schweikart, Thomas Düster, Jochen Brechtelsbauer und Joachim Karl. (kw)