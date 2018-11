Bei vielen VHS Kursen sind noch Plätze frei

„Vokabeln lernen wie im Schlaf“ ist der Titel eines neuen Kurses der Volkshochschule (VHS) Bad Wurzach, der am Dienstag, 4. Dezember, von 18 bis 21 Uhr stattfindet. Laut Pressemitteilung werden im Kurs Ratschläge gegeben, wie man Vokabeln leichter lernen und die Lern- und Merkfähigkeiten lernen kann. Der Dozent Bernd Haussmann ist demnach seit 20 Jahren Gedächtnistrainer und kann mit einfachen Techniken zeigen, wie in Zukunft leichter Vokabeln gelernt werden können. Nach anfänglichen Hürden soll so die Lern- und Merkfähigkeit beachtlich gesteigert werden, heißt es in der Mitteilung. Je lockerer und leichter, desto mehr Stoff beziehungsweise Vokabeln sind demnach merkbar.

Der Kurs findet im Sitzungssaal des Maria Rosengarten statt und kostet 25 Euro. Teilnehmer müssen Schreibmaterial mitbringen.

Die VHS teil außerdem mit, dass bei weiteren Angeboten, die in nächster Zeit beginnen, noch Plätze frei sind in folgenden Kursen: Am Freitag, 30. November, „Schamanisch indianische Flöte bauen“, am Samstag, 1. Dezember, WhatsApp – so funktioniert’s, am Mittwoch, 5. Dezember, „Räuchern zu den Rauhnächten“, am Donnerstag, 6. Dezember, „Weihnachtsmenü mit dem Thermomix – 1“, am Freitag, 7. Dezember, „Weihnachtsmenü mit dem Thermomix – 2“, „Ateliertage im Schloss – Weiß, die Farbe des Winters“ und „Schamanisch indianische Flöte spielen“, am Samstag, 8. Dezember, „Basic kochen mit dem Thermomix – für Kinder/Jugendliche und Erwachsene“, am Dienstag, 11. Dezember, „Gelungene Öffentlichkeitsarbeit im Verein“ sowie am Donnerstag, 13. Dezember, „Hochsensibilität – aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke machen“.

Weiterhin sind noch Plätze frei in folgenden Kursen: Am Donnerstag, 3. Januar, „Rauhnächte – Abschlussabend“, am Montag, 7. Januar, „Ganzkörpertraining – 2“ und „Latin Dance Fitness – 2“, am Samstag, 12. Januar, „Excel in 4 Wochen“, am Mittwoch, 16. Januar, „Sie möchten etwas in Ihrem Leben verbessern? – Eine Anleitung zum Selbstcoaching“, am Freitag, 18. Januar, „Tastaturschreiben in 5 Stunden lernen“, am Samstag, 19. Januar, „Jobcoaching – Wie finde ich den Job, der zu mir passt!? (für 15- bis 20-Jährige)“, am Dienstag, 22 . Januar, „Nutzen und Risiken beim Fasten“ sowie am Freitag, 25. Januar, „Goldschmiedekurs“.

Für die Kurse anmelden, kann man sich bei der VHS Bad Wurzach, Rathaus Zimmer 103, Marktstr. 16, Telefon: 07564/302110, Fax: 07564 302-3110, E-Mail: info@vhs-bad-wurzach.de oder unter www.vhs-bad-wurzach.de.