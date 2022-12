Bei Ofenverpuffung verletzt

Verletzt worden ist eine 59 Jahre alte Frau, als sie am Dienstagnachmittag ihren Schwedenofen in einem Wohnhaus in Dietmans anzünden wollte. Die Frau nutzte laut Polizei zum Entzünden des Ofens Spiritus, worauf es zu einer Verpuffung in dem Ofen kam. Die 59-Jährige erlitt dabei Verbrennungen am Hals, ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Holzkorb neben dem Ofen fing durch den Vorfall Feuer, wurde von der Bewohnerin aber noch selbst aus einem Fenster geworfen, um ein Übergreifen auf andere Gegenstände in der Wohnung zu verhindern. Die Feuerwehr war zur Löschung und Begutachtung der Brandstelle im Einsatz.