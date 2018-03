Bei „Joschi’s Einkaufsparadies“ in Eintürnen gibt’s jetzt eine Blaue Post

Südmail-Kunden können künftig ihre Post in den neu aufgestellten blauen Briefkasten bei „Joschi’s Einkaufsparadies“ in Eintürnen einwerfen. Briefmarken dazu gibt es im kleinen Dorfladen von Joachim Leupolz zu folgenden Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag jeweils von 6 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr sowie mittwochs und samstags von 6 bis 12.30 Uhr. Ein Standardbrief kostet 65 Cent. Für einen Kompaktbrief bezahlen die Kunden 85 Cent und für einen Großbrief, 1,35 Euro. Ein Maxibrief kostet 2,40 Euro. Für einen Bogen Sonderbriefmarken wie „Radio 7 Drachenkinder“ oder Ravensburger Rutenfest 2017“ bezahlen die Kunden für Standardbriefe 6,50 Euro. Für Geschäftskunden bietet Südmail besonders günstige Konditionen an. Kunden können ihre Post außerdem im neu aufgestellten Südmail-Briefkasten auf den Weg bringen. Foto: Gisela Sgier