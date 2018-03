Bei der VHS gibt es noch freie Plätze

Die Volkshochschule Bad Wurzach startet in das Frühjahr-/Sommer-Semester. Es gibt noch freue Plätze:

Am Sonntag, 18. Februar, beginnt der Kurs „Let’s dance – Standard und Latein für Fortgeschrittene. Wer Interesse an Babymassage, Fit Mix, Faszien-Fit, Wassergymnastik, Selbstverteidigung für Kinder, Gitarre für Anfänger und Fortgeschrittene oder einem Vorbereitungskurs für das Bodensee-Schifferpatent Segeln und Motor hat, findet ab Montag, 19. Februar, noch freie Plätze.

Am Dienstag, 20. Februar, beginnen verschiedene Kurse für Yoga, Wirbelsäulengymnastik, Englisch für Anfänger, Wassergymnastik, Selbstverteidigung und Beckenbodentraining für Frauen. Latein zum Einsteigen, Qigong für Anfänger, Deutsch als Fremdsprache und verschiedene Spanisch-Kurse sowie eine Veranstaltung zum Thema Kräuter für die Fastenzeit starten am Mittwoch, 21. Februar. Freie Plätze gibt es auch am Donnerstag, 22. Februar in den Kursen Wirbelsäulengymnastik, Yoga am Nachmittag/am Abend, Englisch für Anfänger, Selbstverteidigung für Fortgeschrittene, gesundes Abnehmen, Lebenslust statt Grübelfrust und Faszienfitness.

Ein Kurs im Aquarellmalen beginnt am Freitag, 23. Februar. Am Samstag, 24. Februar, gibt es einen Kurs unter dem Titel „Präsentieren à la Hollywood“. Freie Plätze gibt es auch im Kurs „Der Kampf um Energie“, am Dienstag, 27. Februar. Am Donnerstag, 1. März, gibt es eine Veranstaltung zum Thema „Burnout“, außerdem startet ein Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene. Am Samstag, 3. März, können Interessierte an einem Gartengestaltungs-Workshop teilnehmen oder die Grundlagen von WhatsApp erlernen. Zudem beginnt ein Salsa Grund- und Aufbaukurs.

Freie Plätze gibt es auch im Zumba-Kurs, der am Montag, 5. März, beginnt. Am Dienstag, 6. März gibt es eine Veranstaltung zum Thema „Frühjahrs-Räucher-Hausputz“, und es startet das Life-Kinetik-Bewegungsprogramm. Wer sich für Baum- und Sträucherschnitt oder ayurvedische Fastenkuren interessiert, findet am Mittwoch, 7. März, ein passendes Angebot im Programm der Volkshochschule. Auch in den Kochkursen „Original thailändische Küche“ und „Ostern - Eier-Gerichte“ gibt es noch Plätze.

Am Freitag, 9. März, gibt es eine Veranstaltung unter dem Titel „Zarte Töne – shades of grey“. Am Samstag, 10. März, können Frauen die Bauchselbstmassage erlernen, ein weiterer Kurs zeigt, wie mit dem Thermomix Fingerfood zubereitet werden kann.