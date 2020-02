Begegnungstag für Frauen am 3. März

Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Frauenbundes veranstaltet am Dienstag, 3. März, den Begegnungstag für Frauen aller Konfessionen in Bad Wurzach. Laut Ankündigung beginnt der Tag um 9 Uhr mit der Eucharistiefeier in St. Verena mit Pfarrer Paul Notz. Die Leitung hat Luise Buchschuster, die Teilnahme kostet fünf Euro.

Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmerinnen im Pius-Scheel-Haus zum Vormittagsreferat „Weniger ist mehr“ mit Diakon Ulli Körner aus Laupheim. Die Notwendigkeit, das richtige Maß zu finden, begleite den Menschen in allen Lebensbereichen. Weniger könne bedeuten, dass es langfristig ein Mehr an Lebensqualität gibt. Das Thema sei nicht nur im persönlichen Bereich, sondern im öffentlichen und politischen Leben so aktuell wie nie. Zum gemeinsame Mittagessen gehen die Teilnehmerinnen gegen 12 Uhr in diesem Jahr wieder in das Kurhaus am Kurpark. Das Nachmittagsprogramm beginnt um 14 Uhr im Pius-Scheel-Haus mit zehn schwäbischen Tipps „für d’Gsondheit“. Mit viel Witz und Humor gebe Bernhard Bitterwolf nicht ganz ernstgemeinte Ratschläge, mit denen das Wohlergehen gesteigert werden soll, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazwischen gibt es gegen 15.30 Uhr eine Kaffeepause.