Beerensammeln ist im Naturschutzgebiet Wurzacher Ried untersagt

Aktuell locken prall gefüllte Beerensträucher wie Heidelbeeren, Himbeeren oder Brombeeren Beerensammlerinnen und Beerensammler in die Natur und in die Wälder. Das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Sammeln von Beeren, aber auch von anderen Pflanzen und Pilzen in Naturschutzgebieten wie dem Wurzacher Ried grundsätzlich nicht erlaubt ist. Wer dagegen verstößt, müsse mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzzentrums. Zudem sei es wichtig, dass sich Besucher und Besucherinnen im Naturschutzgebiet an das ausgewiesene Wegekonzept halten und die Wege nicht verlassen. Derzeit sind Arten wie Eidechsen und Schlangen aktiv und haben Nachwuchs. Jeder Störung sollte deshalb vermieden werden. Vor diesem Hintergrund ist es auch notwendig, Hunde im Naturschutzgebiet jederzeit an der Leine zu führen. Weitere Infos gibt es unter www.wurzacher-ried.de.