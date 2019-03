Beeindruckende Bilder von einer beeindruckenden Frau

„Das gab es noch nie“, so Rosemarie Stäbler. Seit mehr als 20 Jahren organisiert sie die Bad Wurzacher Kunstausstellungen. Doch dass bereits in der Vernissage zehn Bilder verkauft wurden, hatte sie noch nicht erlebt.

Das lag sicher nicht nur an dem herrlichen Ambiente, in dem die ausdrucksstarken Werke von Gertrud Feuerstein bestens zur Geltung kommen. Die Ausstellung findet in der Stadtbücherei in Maria Rosengarten statt, da die Galerie im Amtshaus wegen des Umbaus dort nicht zur Verfügung steht.

In der guten Stube der Stadt

Aber von vorne. Vergangenen Freitag wurde in „der guten Stube“ der Stadt, wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer die Räumlichkeiten in ihrer Begrüßungsrede bezeichnete, die Ausstellung „Kleine Feuersteine“ eröffnet. Zu Beginn überraschten der zwölfjährige Luis Städele und die 15-jährige Lilly Städele die zahlreichen Gäste mit ihrem Können auf dem Marimbafon beziehungsweise durch ihren kraftvollen, klaren Gesang; beide sind Enkelkinder der ausstellenden Künstlerin.

Nach der anschließenden Begrüßung durch Scherer, die sich bei allen bedankte, die die Ausstellung möglich gemacht hatten – Feuerstein, Stäbler sowie dem Bücherei-Team unter Leitung von Christiane Linge – sprach auch Stäbler ihren Dank für die herzliche Aufnahme an die Damen der Bücherei aus. „Bücher und Kunst sind eine gute Kombination“, so Stäbler, die den großen Andrang darauf zurückführte, dass Feuerstein bereits zum zweiten Mal in Bad Wurzach ausstelle.

Begeisterter Applaus

Nach einem musikalischen Part von Luis Städele mit der „Xylofon-Polka“ und Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“, für den Lilly Städele begeisterten Applaus erntete, war die Reihe an der Laudatio. Sie wurde gehalten von Gisela Löchner, Vorsitzende des Vereins „Kunst und Kultur rund um Karsee“ und in der Region bestens bekannt beispielsweise durch die Organisation der Kreis-Kunstausstellung.

Sie würdigte das Werk der jung gebliebenen 81-jährigen Künstlerin als „schwer zu toppen“; sie ging auf den Titel „kleine Feuersteine“ ein, indem sie definierte, was Feuersteine sind und auch welche Farbe sie haben; denn es gibt sie auch in Rot, die sogenannten „Helgoländer Diamanten“. Und Rot stehe auch im Mittelpunkt von Feuersteins Bildern, deren Repertoire von Portraits über Stillleben bis zur freien, gegenstandslosen Malerei reiche, wobei ihr bevorzugtes Rot ein Lebenselixier sei und Neugier ausdrücke.

Ein Feuer soll entstehen

Kunst berühre die Seele und mache die Kulturgesellschaft reicher – das gelte auch für Feuersteins Schaffen. Löchner forderte die Anwesenden auf, sich auf den Dialog mit dem Kunstwerk einzulassen, mit dem eine Künstlerin der Region ihre Eindrücke an die Menschen der Region weitergebe. Und sie gab die Hoffnung der Künstlerin wieder, dass ihre – nur dem Format nach – kleinen Feuersteine bei den anwesenden Kunstfreunden ein Feuer zu ihrer Kunst entstehen lassen. Mit Sekt und Häppchen versorgt ließen diese sich dann von den Werken begeistern.

Der SZ erzählte Feuerstein außerdem, dass sie schon zu Schulzeiten mit der Kunst angefangen habe und gar nicht einmal wisse, wie viele Bilder sie inzwischen gemalt habe. „Irgendwann waren es so viele, dass ich an die Öffentlichkeit gehen musste, weil zu Hause kein Platz mehr war.“ Und wenn die Sonne scheine, könne sie gar nicht mehr aufhören zu malen. Und genau diese Energie spürt man in ihren Bildern.