„Bayern ist da, wo ich bin“

Zwei faszinierende und unvergessliche Stunden hat Luise Kinseher ihrem Publikum am Samstagabend in Dietmanns beschert.

Seit mehr als 25 Jahren ist der „Adler“ mit seinen Wirtsleuten Iris und Dieter Hierlemann Pionier und Kaderschmiede in Sachen anspruchsvoller Kleinkunst, in der so mancher Kabarettist auf seinem Weg nach oben aufgetreten ist. So ist auch zu verstehen, dass nun bis heute prominente Künstler immer wieder den Weg nach Dietmanns finden, um sich der legendären Atmosphäre der Livebühne auszusetzen. Besonders beliebt sind hier bei den Protagonisten das Ausprobieren mit Vorpremieren vor einem anerkannt kompetenten Publikum.

So auch der Auftritt der „Grande Dame“ aus dem Nachbarland, Luise Kinseher, am Samstagabend: Nach ihrem unvergesslichen „Derblecken“ der bayrischen Politprominenz als „Mater Bavariae“ auf dem Nockherberg faszinierte sie nun mit ihrem neuen Programm „Mamma Mia Bavaria“ den ausverkauften Adlersaal und durfte diesen erst nach endlosem, stürmischen Applaus wieder verlassen.

Als große Meisterin der sogenannten Kleinkunst zog sie bodenständig, zugewandt und ungemein spontan sofort das Publikum ( „Ich kann Euch doch nicht allein lassen“) in ihren Bann: Mimik- und stimmgewaltig und „reinkarniert“ in diversen Rollen, dabei immer wieder mit oft besorgtem mütterlichem Charme, sparte Kinseher kein aktuelles politisches Thema aus. Mal provozierend aufregend, mal tiefsinnig ätzend, immer aber ausgewogen und verträglich: von der Genmanipulation und Wohnungsnot über Krankenpflege und dem Verlust der Wirtshäuser bis hin zu Migration und Flächenfraß. „I hob koa Schwert, i hob a Kochlöffel“, so beschrieb sie ihr sprachgewaltiges Wirken, im Vergleich zur Statue der Münchner Bavaria an der Theresienwiese.

Uneingeschränkter Jubel kam nicht nur auf bei ihrer Prognose „Ich werde die erste bayrische Ministerpräsidentin“, sondern auch bei den herrlichen „Dialogen“ mit den tapferen Zuhörern in der ersten Reihe. Mit viel Schmunzeln und Beifall unwidersprochen blieben zudem Luise Kinsehers wuchtige Aussage „Bayern ist da, wo ich bin“. Ihr am Ende zweier faszinierender und unvergesslicher Stunden: „I hab euch alle lieb, aber jetzt g’langt’s.“