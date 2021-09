Bauzaun und Wahlplakate in Bad Wurzach gestohlen

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Bad Wurzach mehrere Bauzaunelemente mit daran befestigen Wahlplakaten zur Bundestagswahl gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Zaunelemente an der B465 bei Knetzenweiler aufgestellt und dürften nach bisherigen Erkenntnissen von einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.