Bauplatzvergabe: Bad Wurzach stochert im rechtlichen Nebel

Die Vergabe der Grundstücke im Baugebiet Am Gottesberg II in Bad Wurzach wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Vergabekriterien müssen nach dem Willen des Gemeinderats überarbeitet werden.

Grundlage der Vergabe ist ein Kriterienkatalog. Ihren Vorschlag dazu legte die Verwaltung dem Gremium vor. Punkte gibt es dabei zum einen für soziale Kriterien wie Anzahl der Kinder und Familienstand. Zum anderen gibt es Ortskriterien: Wohnsitz und/oder Arbeitsplatz in der Gemeinde, ehrenamtliches Engagement und „besonderer Bezug zur Stadt“.

Die Verwaltung hatte zudem vorgeschlagen, dass bei Punktegleichheit zweier oder mehr Bewerber die höhere Anzahl der Kinder den Ausschlag gibt. Dieser Kriterienkatalog gelte nur für den Gottesberg II, wurde betont. Für neue Baugebiete gibt es neuen Katalog.

Zwei-Drittel-Mehrheit für Rauneker

Mit Zwei-Drittel-Mehrheit (14:7 Stimmen) entschied das Gremium nun aber auf Antrag von Stadtrat Michael Rauneker (FW), dass bei Punktegleichheit derjenige den Vorzug bekommt, der noch nicht über Wohneigentum verfügt. Zudem solle Eigennutzung vor Vermietung stehen. Diese soziale Komponente sei sehr wichtig, so der Arnacher, der Unterstützung quer durch alle Fraktionen erhielt.

Aber auch Widerspruch wurde laut. Raunekers Fraktionskollege Karl-Heinz Buschle warf ein, es müsse auch für Wohneigentümer möglich sein, sich zu verändern, beispielsweise, wenn die eigene Wohnung wegen Nachwuchses zu klein werde.

„Wir werden angreifbar“

Auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) und Berthold Leupolz vom zuständigen Fachbereich für Liegenschaften machten Bedenken geltend. Für Scherer ist es das Wichtigste, überhaupt Wohnraum zu schaffen. „Ist es dann relevant, wer die Wohnung oder das Haus bewohnt?“ Zudem stellt sich für sie die Frage, wer das anschließend kontrollieren soll. Leupolz befürchtet, dass die Stadt sich mit dieser Variante auf „rechtlich unsicheres Feld begibt. Wir werden angreifbar.“

Und der Rechtssicherheit wegen wurde der Kriterienkatalog überhaupt öffentlich behandelt. Denn in Ummendorf (Landkreis Biberach) herrscht seit Monaten Stillstand in einem Baugebiet, seit ein nicht berücksichtigter Interessent gegen die Vergabepraxis der Gemeinde geklagt hat. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat zwar noch kein Urteil gesprochen, doch per einstweiliger Anordnung den Abschluss notariell beurkundeter Kaufverträge vorläufig untersagt.

Alle sind unsicher

Das Problem nun für die Kommunen: Niemand weiß, wie das Urteil des Gerichts ausfallen wird: ob die gängige Vergabepraxis doch genehmigt wird, oder ob nicht, und wenn nicht, welche Punkte vom Gericht als unzulässig bewertet werden. „Ein Stochern im Nebel“ sei das, kritisierte Stadtrat Franz-Josef Maier (MW) diesen Zustand. „Tatsächlich sind alle Kommunen im Land derzeit unsicher“, so Scherer.

Daher habe die Verwaltung mehrere Wochen an den Vergabekriterien gearbeitet, um sie so rechtssicher wie nach derzeitigem Wissen zu machen, so Leupolz.

Bad Wurzacher benachteiligt?

Die klare Mehrheit des Gemeinderats folgte jedoch der Argumentation von Rauneker. Für einige ratlose Gesichter bei den Befürwortern sorgte anschließend indes die Feststellung de Verwaltung, dass nur Wohneigentum in Bad Wurzach zählen könne. „Nur das können wir überprüfen“, so Scherer. „Dann wären Bad Wurzacher ja benachteiligt“, stellte Maier fest. Das sei ihm bei der Abstimmung nicht klar gewesen, so Bernhard Schad (FW), der ebenfalls für Raunekers Antrag gestimmt hatte, und fragte nach, ob der Beschluss korrigierbar sei. „Beschluss ist Beschluss“, machte Scherer klar.

Zu einer Abstimmung über den Kriterienkatalog als Ganzes kam es nicht mehr. Die Verwaltung wird nun erst einmal prüfen, inwieweit der Wille der Gemeinderatsmehrheit rechtlich gedeckt ist und ob sie die Möglichkeit hat, bereits vorhandenes Wohneigentum generell zu überprüfen.

Infoveranstaltung verschoben

Zwölf Bauplätze sind auf dem Gottesberg entstanden. Die Stadtverwaltung hatte geplant, am 8. August eine Infoveranstaltung abzuhalten. Sie sollte gleichzeitig Auftakt der Bewerbungsphase sein. Nun wird die Vergabe frühestens nach der Sommerpause des Gemeinderats (erste Sitzung am 16. September) beginnen können.

Auf Anregung von Ewald Riedl (CDU) wird in diesem Zuge auch überprüft, ob es rechtlich zulässig ist, dass ein städtischer Mitarbeiter bei der Vergabe aufgrund seines „besonderen Bezugs zur Stadt“ Punkte erhält. Solch einen besonderen Bezug billigt die Stadt auch örtlich niedergelassenen Ärzten, Rektoren örtlicher Schulen, Leiter/innen örtlicher Kindergärten und örtlichen Unternehmerpersönlichkeiten zu.

Stadtrat Maier drang generell darauf, dass weitere Baugebiete in der Kernstadt geschaffen werden müssten. Dies sei das klare Ziel der Verwaltung, betonte Scherer.