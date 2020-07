Baubeginn für neue lebendige Haidgauer Ortsmitte

Mit zwei Tagen Verspätung haben am Mittwoch in Haidgau die Bauarbeiten für die barrierfreien Bushaltestellen und die neue lebendige Ortsmitte mit dem Kinderspielplatz bei der Grundschule und Festhalle begonnen. Die ersten Arbeiten hatten Familienväter beim Spielplatz an der Grundschule am Samstag erledigt: Sie bauten die Spielgeräte bei der Grundschule ab.

Nachdem die Arbeiten nicht wie vorgesehen am Montag beginnen konnten, rechnete Ortsvorsteherin Ernestina Frick, die sich am Mittwochvormittag bei den Arbeitern erkundigte, was noch von Verwaltung und Bauhof zu erledigen sei, eigentlich nicht mehr damit, dass die Arbeiten in dieser Woche noch starten würden. Zunächst wird die Bushaltestelle auf der Hallenseite gebaut, die während der Bauphase provisorisch ein Stück Richtung Grundschule hochwandert; danach wird die andere auf der Seite des Kindergartens umgebaut. Optimistisch zeigte sich Frick auch, dass die Arbeiten zum vorgesehenen Termin fertiggestellt werden, und das obwohl die Firma im August für drei Wochen Handwerkerferien macht.