Basar-Team Unterschwarzach organisiert Kinderkleiderbasar

Einen Basar rund ums Kind gibt es am 5. und 6. April in der Turn- und Festhalle in Unterschwarzach. Die Annahme erfolgt am Freitag, 5. April, von 14.30 bis 16 Uhr. Der Verkauf findet am Samstag, 6. April, von 13 bis 15 Uhr statt. Angenommen wird saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Umstandsmode, Kinderwägen,- Fahrzeuge, - Autositze sowie Kinderbücher und Spielzeug. Unterwäsche sowie Plüschtiere kommen nicht zum Verkauf. Es werden maximal 50 Teile sowie drei Paar Schuhe angenommen. Kleider und Jacken sollten auf Bügeln angeliefert werden. Weitere Informationen und Kundennummern gibt es unter Telefon 0159 / 071410315 (bis Nummer 60) und unter Telefon 01525 / 7067385 (Nummer 61 bis 120). Auch Inhaber einer reservierten Nummer sollten sich telefonisch melden. Die Annahmegebühr pro Nummer beträgt drei Euro. Vom Verkaufserlös gehen zehn Prozent an eine soziale Einrichtung. Nicht abgeholte Artikel werden dem Roten Kreuz gespendet. Während des Verkaufs am Samstag gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine Kinderbetreuung.