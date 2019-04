Bargeldlos im Einzelhandel bezahlen

Drei Schüler des Salvatorkollegs Bad Wurzach fahren zu einem Pitch-Event nach Oberkochen. Wie die Steinbeis Innovation gGmbH mitteilt, ist die Veranstaltung am 11. April die Belohnung für das gute Abschneiden der Schüler in der ersten Wettbewerbsphase von „Jugend gründet“. Bei einem sogenannten Pitch stellen Firmengründer möglichen Investoren ihre Geschäftsidee in einer kurzen Präsentation vor.

Der Businessplan von Miriam Rohde, Simon Hammer und Benjamin Schick sieht wie folgt aus: Sie möchten ein neues digitales Zahlungssystem auf den Markt bringen. Eines, das sicher, anonym und dezentral ist, zu dem jeder einen einfachen Zugang hat und mit seinem Smartphone bezahlen kann, heißt es in der Pressemitteilung. Es handelt sich um ein System für bargeldloses Bezahlen mit Kryptowährungen im Einzelhandel, bestehend aus einer App für den Kunden und einem kleinen Terminal, dem D.O.T., für den Einzelhändler. Als Team „Valuta GmbH“ präsentieren die drei Schüler ihre Produktidee „D.O.T. Decentral Operating Terminal“ nun in Oberkochen.

Im Wettbewerbsjahr 2018/2019 wurden bei „Jugend gründet“ insgesamt 739 Businesspläne eingereicht. Laut Pressemitteilung ist der Pitch-Event in Oberkochen eine Auszeichnung für die Teams mit den besten Businessplänen.

Neben dem Team aus Bad Wurzach werden Schülerteams aus Bruchsal, Tuttlingen, Oppenheim, Kaiserslautern, Daun und Traunstein sich und ihre innovativen Geschäftsideen der Experten-Jury von „Jugend gründet“ vorstellen. Am Folgetag des Pitch-Events werden die Schüler und die sie betreuenden Lehrkräfte zu einem Rahmenprogramm mit Besichtigung und Gesprächen eingeladen.

„Jugend gründet“ ist ein bundesweiter Online-Wettbewerb, seit 2003 gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, einen Businessplan für eine innovative Geschäftsidee zu entwickeln. Das Planspiel simuliert acht Geschäftsjahre, in denen es gilt, ein virtuelles Unternehmen mit möglichst nachhaltigen strategischen Entscheidungen durch die Höhen und Tiefen der Konjunktur zu führen. Die besten Teams werden Ende Juni zum Bundesfinale nach Stuttgart eingeladen. Auf das Siegerteam wartet eine geführte Reise ins Silicon Valley (USA).