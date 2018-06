Bank weiht neue Geschäftsstelle ein

Die Leutkircher Bank/Raiffeisenbank Bad Wurzach hat in der Schlossstraße am Mittwoch ihre neue Hauptgeschäftsstelle eingeweiht. 2,1 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert.

550 Quadratmeter auf zwei Stockwerken groß ist die neue moderne und barrierefreie Filiale. Rund sieben Monate dauerte der Umbau der alten Geschäftsräume sowie des hinzugekauften Nachbargebäudes – ehemals Buchhandlung und zuvor Werkstatt von Uhren und Optik Westermayer. Max und Angela Westermayer waren unter den etwa 50 Gästen der Einweihung.

Mehrere Filialen „verschmolzen“

Beschäftigt sind dort nun 15 Mitarbeiter. Sie waren zuvor zum Teil auch in den Filialen Eintürnen, Haidgau, Hauerz und Ziegelbach beschäftigt, die – so die offizielle Lesart der Bank – mit Bad Wurzach verschmolzen wurden.

In ihrer Ansprache betonte Vorstandsvorsitzende Rosemarie Miller-Weber, der Umbau sei ein Bekenntnis zur Region. „Wir glauben an den Standort Bad Wurzach. Wir investieren, während andere Bank Filialen schließen.“ Die Filiale Bad Wurzach sei zur Hauptgeschäftsstelle ausgebaut worden, „denn an Orten wie diesem muss eine Bank so funktionieren, als ob sie selbstständig wäre“.

„Ein Schmuckstück“

Vorstandsmitglied Hans Peter Häusele, der für den Umbau verantwortlich war, nannte das neue Gebäude „ein Schmuckstück für Bad Wurzach“. Es sei „ein in die Zukunft gerichtetes Bankgebäude“. Im September 2014 habe dafür die Konzeptionsphase begonnen, ab Juli 2015 seien die Planung konkret geworden. Baubeginn war Ende November.

Wie auch Miller-Weber hob Häusele hervor, dass zum größten Teil mit hiesigen Handwerkern gearbeitet worden sei. Ihnen dankte er für die gute Arbeit und die Termintreue. Dank ging auch an die Nachbarn und Mitarbeiter für ihre Geduld während der Bauphase.

„Ein guter Tag für die Stadt“

Bürgermeister Roland Bürkle sprach von einem „guten Tag für die Raiffeisenbank Bad Wurzach und die Stadt“. Die Einweihung sei ein Signal an die Stadt, dass sie Zukunft habe.

Einen wichtigen Meilenstein habe die Leutkircher Bank gesetzt, sagte Jürgen Riechmann, Geschäftsführer der Firma Banco Projektentwicklung. Auch in bewegten Zeiten und angesichts des digitalen wandels brauche eine Bank Filialen. „Aber sie müssen einladend sein.“ Mit den Themenbüros für die Beratergespräche zeige die Leutkircher Bank „Emotionalität und Heimatbezug“. Auf die Bauzeit bezogen sagte Riechmann, Unvorhergesehenes sei mit Flexibilität und Humor bewältigt worden.

Er übergab anschließend den symbolischen Schlüssel für das Gebäude an Miller-Weber, Häusele und den Geschäftsstellenleiter Stefan Moll.

Gottes Segen für die Menschen

Die evangelische Pfarrerin Barbara Vollmer und ihr katholischer Kollege Stefan Maier segneten nicht Gebäude oder Institution, wie Vollmer betonte. „Wir erbitten Gottes Segen für die Menschen, die Begegnungen, Gespräche und das Weiterhelfenkönnen“. Sie erinnerte auch daran, dass „unser Wohlstand nicht selbstverständlich“ sei und verantwortungsvoll damit umgegangen werden müsse.

„Geld ist wichtig, aber nicht alles und schon gar kein Selbstzweck“, sagte Stadtpfarrer Stefan Maier. „Mein Wunsch ist es, dass hier eine gute Balance gefunden wird zwischen den Interessen der Bank und denen der Menschen.“