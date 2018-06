Band(s)hopping mit viel Musik in der Innenstadt

Als Erfolg können die Verantwortlichen des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Bad Wurzach auch die zweite Auflage des Band(s)hoppings verbuchen: Vier Musikgruppen spielten abwechselnd vor Ladengeschäften der Innenstadt, die an diesem Freitag- abend bis 22 Uhr geöffnet hatten. Der Andrang ist zwar nicht mit einem verkaufsoffenem Sonntag vergleichbar, aber die Veranstaltung lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen in die Stadt. Sie nutzten die Gelegenheit, entspannt bummeln zu können und sich dabei musikalisch unterhalten zu lassen. Zahlreiche Geschäfte hatten zusätzlich zum Band(s)hopping in ihren Räumen auch eigene Aktionen initiiert. Unser Bild entstand in der Herrenstraße und zeigt das Duo „Veto Sound“ vor Optik Blickfang. Foto: steffen Lang