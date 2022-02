Band „Verstehen Sie Brass?“ zu Gast

Die Band „Verstehen Sie Brass?“ ist mittlerweile bekannt wie der „berühmte bunte Hund“ und genauso bunt, schräg und amüsant sind ihre Shows. Das neue Programm, mit dem die Band nach Bad Wurzach kommt, heißt Wild wild wäst“. Das Brass-Event findet am 3. April, um 19.30 Uhr im Kurhaus von Bad Wurzach statt. Es wird dramatisch und lustig zugleich, heißt es in der Konzertankündigung der Stadt Bad Wurzach. Die Band spielt Musik aus unterschiedlichen Genres. Von herzzerreißender Filmmusik über launige Polkas, fetzigem Rock und Pop bis zu Western-Show-Tanz ist alles dabei, versprechen die Musiker mit Hang zum Kabarett. Nach der langen Corona-Zwangspause freut sich das Ensemble auf einen vollen Saal bei ihrer Jubiläumsshow in Bad Wurzach.

Die Achtaler Musikanten besteht aus Musikanten-Senioren, die alle viel Erfahrung und große Freude am Spielen haben. Neben unzähligen Auftritten und Konzerten mit ihren Heimatkapellen, sind sie unter dem Gründer und ehemaligen Leiter Karl Geser eine bekannte Kapelle geworden, die sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben hat.

Es gelten die zu dieser Zeit gültigen Corona-Regeln und eine Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Getränke gibt es nur vor der Veranstaltung im Foyer. Einlass ist ab 18.30 Uhr.