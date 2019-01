Bald Baubeginn für „Wohnen am Dorfplatz“ in Arnach

Die letzte große Maßnahme im Rahmen des Melap-Plus-Dorfentwicklungsprogrammes geht in diesem Frühjahr in Arnach an den Start, heißt es in einer Pressemitteilung der Programmverantwortlichen. Ziel dieser Maßnahme ist es, barrierefreies Wohnen im Dorf zu ermöglichen. Hierfür hatte die Stadt Bad Wurzach bereits zu Beginn des Melap-Plus-Prozesses das ehemalige Gasthaus Löwen gekauft, um an dieser Stelle die Möglichkeit für neuen barrierefreien Wohnraum im Dorf zu schaffen.

Im ersten Schritt wurde in diesem Zuge der leerstehende Gasthof Löwen mit finanzieller Unterstützung aus der Melap-Plus-Förderung des Landes Baden-Württemberg abgerissen. Die Projektteammitglieder hatten sich intensiv um einen möglichen Investor bemüht und wurden mit der IVG-Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft aus Leutkirch fündig. So entstehen nun am ehemaligen Löwenareal direkt am neuen Dorfplatz neun Wohnungen mit Tiefgaragen und Aufzug. Sechs Drei-Zimmer-Wohnungen mit etwa 83 bis 95 Quadratmetern und drei Zwei-Zimmer-Wohnungen mit rund 60 bis 63 Quadratmetern Wohnfläche böten sich vor allem auch für ältere Menschen an, denen das eigene Haus und Grundstück im Alter zu groß und beschwerlich wird, so der Pressebericht. Barrierefrei im Dorf wohnen und das gewohnte soziale Umfeld nicht aufgeben müssen, das ist das Ziel, das das Projektteam für die Arnacher Bürger erreichen wollte. Hierfür hat der Investor dem Projekt den schönen Namen „Wohnen am Dorfplatz“ gegeben.

Der Baubeginn wurde vom Investor auf April/Mai angesetzt, mit der Fertigstellung wird im vierten Quartal 2020 gerechnet. Parallel werden im nächsten Halbjahr auch die letzten Baumaßnahmen am Bildungshaus Arnach fertiggestellt. Hierfür hat die Stadt Bad Wurzach eine Bausumme von über 4,5 Millionen Euro angesetzt, kann man dem Pressetext entnehmen. Auch diese Sanierung mit Zusammenlegung von Kindergarten und Schule wird mit Zuschüssen aus dem Melap-Plus-Programm des Landes Baden-Württemberg unterstützt.