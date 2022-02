Bäume in der Bad Wurzacher Herrenstraße werden teilweise ersetzt

Der städtische Baubetriebshof wird voraussichtlich im Lauf der nächsten Woche in der Herrenstraße zwei Bäume im Bereich „Modehaus Michelberger“ beziehungsweise im Bereich „Helmuts Palast“ entfernen und durch neue vergleichbare Bepflanzung (Baum-Hasel) ersetzen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Nachdem die entsprechenden Bäume zuletzt kein Laub mehr getragen haben, wollen wir hier das Erscheinungsbild der Straße in der Vegetationszeit wieder verbessern“, so Erika Dennenmoser vom Baubetriebshof. Mit dem verwendeten Baum-Hasel verwende man erneut eine verhältnismäßig robuste Pflanzung, da die Wachstumsbedingungen mit nur geringem Entfaltungsraum für das Wurzelwerk und kompletter Umbauung in der Innenstadt für Bäume generell eher schwierig seien.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für eventuelle Behinderungen oder Lärmbelästigungen während der Arbeiten und dass einzelne Parkplätze entlang der Herrenstraße gegebenenfalls in dieser Zeit nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.