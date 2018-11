Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore

Bei leichtem Schneefall einen Glühwein trinken? Daraus wird wohl nichts am Wochenende beim Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt. Die Meteorologe kündigen mildes Wetter an. Ein Besuch auf dem Klosterplatz und in Maria Rosengarten lohnt trotzdem allemal.

Er wartet dabei auch mit einigen Neuerungen auf. So stehen diesmal Stände auch auf dem Hof bei der historischen Klostermauer. Dieser Platz ersetzt das Gelände vor dem Kurhaus. Das Kaperletheater ist ebenfalls umgezogen: Es gibt seine Sonntagsvorstellungen „Kasperle und Seppl auf Spurensuche“ nun im Pius-Scheel-Haus.

Auch die Öffnungszeiten haben die Organisatoren, die im Auftrag von Stadt und Handels- und Gewerbeverein tätig sind, geändert. Am Samstag, 1. Dezember, lädt der Weihnachtsmarkt von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 17 Uhr ein. Stimmungsvoll gestaltete Stände mit Kunsthandwerk, Gewerbe und internationalen und schwäbischen Köstlichkeiten laden zum Bestaunen und Verweilen ein. Verschiedene Musikgruppen untermalen auf der Bühne (neuer Standort: vor den Stufen zur Kirche) die weihnachtliche Stimmung mit ihrem Spiel.

Weitgehend musikalische Ruhe wird auf dem Klosterplatz indes am Samstag von 19 bis 20 Uhr herrschen. Dann findet in der Stadtpfarrkirche St. Verena ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die katholische und evangelische Kirchengemeinde engagieren sich beim Weihnachtsmarkt auch bei den stündlich stattfindenden Auszeiten in der Rokokokapelle von Maria Rosengarten. Zur jeweils vollen Stunde stimmt ein musikalischer oder literarischer Impuls unter dem Motto „Zeit der Besinnung“ auf den Advent ein.

Im Sitzungssaal von Maria Rosengarten findet der im Vorjahr sehr beliebte Künstlermarkt statt. Weitere Aussteller sind im Kapitelsaal der Bücherei, in deren Vorraum am Samstag ab 17 Uhr auch die Harfenistin Julia Albrecht spielen wird.

Der Chorioso Liederkranz Bad Wurzach öffnet außerdem im Raum hinter dem Sitzungssaal seine Kaffeestube. Dort wird am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr bewirtet. In adventlicher Atmosphäre können dort Kaffee, Glühwein, Kinderpunsch und selbstgebackene Leckereien genossen werden. Am Samstag gibt es von 15 bis 16 Uhr weihnachtliche Musik von Gisela Hecht-Huber mit ihren Schülern und am Sonntag, ebenfalls von 15 bis 16 Uhr, spielt ein Tischharfen-Ensemble.

Nicht fehlen darf beim Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt natürlich der Besuch des Nikolauses mit seinen Engeln. Er wird nach den Grußworten der Bürgermeisterin am Samstag um 17 Uhr auf die Bühne auf dem Klosterplatz kommen und sein Gebäck verteilen. Weil im vergangenen Jahr die Hefe-Nikoläuse recht schnell alle waren, hat er diesmal mehr dabei.