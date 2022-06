Bad Wurzacher Volkshochschule stellt Qualität unter Beweis

Die Vhs hat von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und an Donnerstagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur städtischen Volkshochschule Bad Wurzach gibt es bei Vanessa Stöckle im Rathaus, Zimmer 102, Telefon: 07564 302110, E-Mail: info@vhs-bad-wurzach.de, sowie auf der Webseite www.vhs-bad-wurzach.de

Die Volkshochschule Bad Wurzach hat sich einer ausführlichen Stärken-Schwächen-Analyse gestellt – und hat am Ende ein Qualitätszertifikat erhalten. Dieses fördert einheitliche Qualitätsstandards bei den Volkshochschulen in ganz Baden-Württemberg. Mit diesen Aktionen ist die Bad Wurzacher Vhs das Projekt angegangen.

Der Auszeichnung vorangegangen ist laut Pressemitteilung der Volkshochschule Bad Wurzch ein anspruchsvoller Qualitätsmanagementprozess. „Auf Grundlage einer ausführlichen Stärken-Schwächen-Analyse wurden verschiedene Bereiche der Vhs genau analysiert und ein Qualitätsprojekt konzipiert und durchgeführt“, wird Vhs-Leiterin Vanessa Stöckle in der Pressemitteilung zitiert. Projektziel war es demnach, die Präsenz der Volkshochschule in der Öffentlichkeit zu stärken und so Neukunden zu gewinnen.

Volkshochschule bildet extra eigene Qualitätsgruppe

Dafür hatte die Vhs eigens eine Qualitätsgruppe gebildet, die aus langjährigen Kunden, Dozenten sowie einer Verwaltungsmitarbeiterin und der Leitung bestand. Um das Projektziel zu erreichen, wurde eine Vielzahl an Maßnahmen gestartet: der Beitritt der vhs zu den sozialen Medien, neue Kursangebote für Kinder und Jugendliche, ein Flyer mit Angeboten der „jungen vhs“, Werbebanner am Ortseingang, die Einführung von Gruppenrabatten, Neukundengutscheine sowie Umfragen bei Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

„Uns war wichtig, insbesondere in Coronazeiten bei den Menschen präsent zu sein und auch Neukunden auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Das ist uns sehr gut gelungen. So konnten wir in den letzten eineinhalb Jahren über 270 Neukunden für uns gewinnen“, freut sich Stöckle. „Insgesamt hat uns das Projekt ein ganzes Stück weitergebracht. Mit dem Erwerb des Zertifikats entsprechen wir nun offiziell den Voraussetzungen des aktuellen Entwicklungsplans des Volkshochschulverbands.“